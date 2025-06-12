Жители Тернопольской области задекларировали более 170 единиц оружия

фото: Национальная полиция

С начала кампании декларирования жители Тернопольской области принесли в полицию и задекларировали 172 единицы оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Жители региона задекларировали 30 автоматов, 6 пистолетов, 33 нарезных карабина, одно комбинированное и 102 гладкоствольных ружья.

Кроме этого, владельцы сообщили о наличии более 26 тысяч патронов разного калибра.

В полиции напоминают, что декларирование оружия – это важный шаг к правопорядку и уменьшение нелегального обращения огнестрельного оружия.

Напомним, в Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет.