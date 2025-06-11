Спалив у квартирі: жителя Тернополя підозрюють в умисному вбивстві матері

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Вибух та пожежа на четвертому поверсі багатоквартирного будинку сталися 9 червня близько 19:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Рятувальники ліквідували полум'я і з квартири винесли бездиханне тіло жінки 1966 року народження та обгорілого, але живого її сина.

Правоохоронці встановили, що фігурант неодноразово погрожував матері розправою та притягувався до відповідальності за домашнє насильство. Напередодні він приніс додому легкозаймисту суміш та розлив її.

37-річному тернополянину оголосили підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Тернопільщині загинув 77-річний чоловік. Він упав з висоти.