Впав із висоти: на Тернопільщині загинув 77-річний чоловік
У важкому стані до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Копичинецької громади. Дві доби медики боролися за життя 77-річного чоловіка, але врятувати його не вдалося
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що травми пенсіонер отримав на власному господарстві. Він, обрізаючи дерева, не втримався та впав з триметрової висоти.
Медиків викликала його дружина.
За даним фактом відкрите кримінальне відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, у Тернополі на пішохідному переході на смерть збили 32-річного чоловіка.
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