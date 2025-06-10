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У важкому стані до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Копичинецької громади. Дві доби медики боролися за життя 77-річного чоловіка, але врятувати його не вдалося

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що травми пенсіонер отримав на власному господарстві. Він, обрізаючи дерева, не втримався та впав з триметрової висоти.

Медиків викликала його дружина.

За даним фактом відкрите кримінальне відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Тернополі на пішохідному переході на смерть збили 32-річного чоловіка.