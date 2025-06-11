Сжег в квартире: жителя Тернополя подозревают в умышленном убийстве матери

фото: Национальная полиция

Взрыв и пожар на четвертом этаже многоквартирного дома произошли 9 июня около 19:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Спасатели ликвидировали пламя и из квартиры вынесли бездыханное тело женщины 1966 года рождения и обгоревшего, но живого ее сына.

Правоохранители установили, что фигурант неоднократно угрожал матери расправой и привлекался к ответственности за домашнее насилие. Накануне он принес домой легковоспламеняющуюся смесь и разлил ее.

37-летнему тернополянину объявили подозрение о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 5 ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области погиб 77-летний мужчина.