У Тернополі відкрили ще один рекрутинговий центр

фото: Тернопільська обласна державна адміністрація

Про це у Фейсбуці повідомила Тернопільська ОВА, передає RegioNews.

Його мета – сприяння виконанню визначених державою мобілізаційних завдань та залучення військовозобов’язаних до служби у бойовому підрозділі, який сформований на території області.

"42 ОМБр – молода, вмотивована і загартована в боях бригада, створена у січні 2023 року. З моменту формування її підрозділи брали участь у боях на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках, а з травня 2024 року боронять північ Харківщини. У складі бригади – значна частка жителів Тернопільщини, які героїчно відстоюють суверенітет нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Тернопільщині викрили злочинну групу, яка влаштовувала втечі з військових частин.