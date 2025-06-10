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10 червня 2025, 13:59

У Тернополі відкрили ще один рекрутинговий центр

10 червня 2025, 13:59
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фото: Тернопільська обласна державна адміністрація
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У Тернопільській області запрацював рекрутинговий центр 42 окремої механізованої бригади

Про це у Фейсбуці повідомила Тернопільська ОВА, передає RegioNews.

Його мета – сприяння виконанню визначених державою мобілізаційних завдань та залучення військовозобов’язаних до служби у бойовому підрозділі, який сформований на території області.

"42 ОМБр – молода, вмотивована і загартована в боях бригада, створена у січні 2023 року. З моменту формування її підрозділи брали участь у боях на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках, а з травня 2024 року боронять північ Харківщини. У складі бригади – значна частка жителів Тернопільщини, які героїчно відстоюють суверенітет нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Тернопільщині викрили злочинну групу, яка влаштовувала втечі з військових частин.

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