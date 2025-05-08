На Тернопільщині чоловік проламав стелю чужого житла і викрав два телевізори

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.



До співробітників поліції міста Заліщики звернулася місцева жителька із заявою про крадіжку. Невідома особа проникла до помешкання сусідів, за яким вона доглядає, і викрала два телевізори.



Правоохоронці встановили, що зловмисник проник до чужого помешкання через дах – виліз драбиною наверх, а до житлових кімнат потрапив, проламавши гіпсокартонову стелю.



До крадіжки виявився причетний раніше судимий 27-річний житель Заліщиків. У зловмисника вилучили частину речових доказів.



Тепер чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину.