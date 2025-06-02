На Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда
Першого червня працівники поліції зареєстрували на дорогах Тернопільської області 5 аварій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Від отриманих травм на місці аварії помер житель Лопушненської сільської громади. Трагедія сталась у селі Башуки. Чоловік 1955 року народження., керуючи велосипедом, впав з транспортного засобу та отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.
Нагадаємо, в Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку.
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