На Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Від отриманих травм на місці аварії помер житель Лопушненської сільської громади. Трагедія сталась у селі Башуки. Чоловік 1955 року народження., керуючи велосипедом, впав з транспортного засобу та отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Нагадаємо, в Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку.