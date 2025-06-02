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02 червня 2025, 13:32

На Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда

02 червня 2025, 13:32
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фото: freepik.com
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Першого червня працівники поліції зареєстрували на дорогах Тернопільської області 5 аварій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Від отриманих травм на місці аварії помер житель Лопушненської сільської громади. Трагедія сталась у селі Башуки. Чоловік 1955 року народження., керуючи велосипедом, впав з транспортного засобу та отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Нагадаємо, в Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку.

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