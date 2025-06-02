На Тернопільщині викрили підпільне виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів на понад 500 тис. грн
Тернопільські поліцейські викрили учасників злочинної групи, які організували підпільне виготовлення та продаж контрафактної продукції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Організував незаконну схему 56-річний житель Кременецького району, залучивши до справи ще чотирьох осіб. Фальсифікований алкоголь і тютюн збували під етикетками відомих торговельних марок через один із магазинів.
Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків і вилучили понад 1250 пляшок фальсифікованого алкоголю, майже 6000 пачок тютюну без акцизних марок, близько 100 літрів спиртовмісних сумішей, обладнання для виготовлення та фасування продукції, чорнову бухгалтерію та 4 транспортні засоби, якими здійснювали перевезення товару.
Правоохоронці вилучили товару на понад пів мільйона гривень.
Зловмисникам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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