На Тернопільщині викрили підпільне виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів на понад 500 тис. грн

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Тернопільські поліцейські викрили учасників злочинної групи, які організували підпільне виготовлення та продаж контрафактної продукції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Організував незаконну схему 56-річний житель Кременецького району, залучивши до справи ще чотирьох осіб. Фальсифікований алкоголь і тютюн збували під етикетками відомих торговельних марок через один із магазинів.

Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків і вилучили понад 1250 пляшок фальсифікованого алкоголю, майже 6000 пачок тютюну без акцизних марок, близько 100 літрів спиртовмісних сумішей, обладнання для виготовлення та фасування продукції, чорнову бухгалтерію та 4 транспортні засоби, якими здійснювали перевезення товару.

Правоохоронці вилучили товару на понад пів мільйона гривень.

Зловмисникам загрожує штраф від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

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