"Задув балончиком": у Тернополі водії влаштували розбірки на дорозі
У Тернополі суперечка на дорозі закінчилася застосуванням перцевого балончика
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Конфліктна ситуація між двома водіями трапилася на вулиці Торговиця. Один з учасників дорожнього руху створив аварійну ситуацію та "підрізав" автомобіль іншого водія. Ображений водій не залишив ситуацію без відповіді — наздогнав порушника та під час словесної суперечки застосував проти нього перцевий балончик.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.
Потерпілий звернувся в офтальмологічне відділення за допомогою. Медики констатували у нього хімічний опік обох очей.
Нагадаємо, на Тернопільщині 14-річний підліток на скутері в'їхав у припаркований автомобіль.