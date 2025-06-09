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09 червня 2025, 14:53

"Задув балончиком": у Тернополі водії влаштували розбірки на дорозі

09 червня 2025, 14:53
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фото: Національна поліція
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У Тернополі суперечка на дорозі закінчилася застосуванням перцевого балончика

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Конфліктна ситуація між двома водіями трапилася на вулиці Торговиця. Один з учасників дорожнього руху створив аварійну ситуацію та "підрізав" автомобіль іншого водія. Ображений водій не залишив ситуацію без відповіді — наздогнав порушника та під час словесної суперечки застосував проти нього перцевий балончик.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Потерпілий звернувся в офтальмологічне відділення за допомогою. Медики констатували у нього хімічний опік обох очей.

Нагадаємо, на Тернопільщині 14-річний підліток на скутері в'їхав у припаркований автомобіль.

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