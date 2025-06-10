06:20  10 июня
В Киеве в озере Алмазном обнаружили тело утопленника
04:50  10 июня
В Украине продолжают дорожать яблоки: цена выросла уже на 75%
02:35  10 июня
Во Львовской области женщина убила мужчину ножом во время застолья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2025, 10:25

В Тернопольской области нетрезвая водительница, совершившая ДТП, пыталась откупиться от полицейских

10 июня 2025, 10:25
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и предлагала неправомерную выгоду полицейским.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В селе Петриков 45-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем, допустила столкновение с припаркованным автомобилем. Прибывшие на место происшествия полицейские заметили у водительницы явные признаки алкогольного опьянения. Результат алкотестера Drager – более 3 промилле.

При составлении административных материалов нарушительница предложила полицейским 15 000 гривен за "решение вопроса на месте".

По данному факту следователи полиции возбудили уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Кроме того, на нарушительницу инспекторы составили административный протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и за другие нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Напомним, в Тернополе водитель внедорожника сбил мотоциклиста.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область ДТП взятка нетрезвый водитель полиция
"Задул баллончиком": в Тернополе водители устроили разборки на дороге
09 июня 2025, 14:53
В Тернопольской области мотоциклистка сбила односельчанку
09 июня 2025, 13:21
В Тернопольской области автомобиль взлетел с дороги и перевернулся: есть пострадавшие
09 июня 2025, 13:06
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В Тернопольской области задержали мужчину, который пригласил в гости знакомого и обокрал
10 июня 2025, 10:36
Киевщина после ночной атаки: раненый мужчина и десятки поврежденных объектов
10 июня 2025, 10:27
Россияне штурмуют мотоциклами границы Днепропетровщины
10 июня 2025, 10:14
На Закарпатье незаконно вырубили около 100 ценных деревьев более чем на 3,3 млн грн
10 июня 2025, 10:14
На Закарпатье правоохранители остановили "скорую" с уклонистами
10 июня 2025, 09:59
Ночная атака на Украину: враг применил 322 воздушных целей
10 июня 2025, 09:54
"Куда улетел?" — скандального блогера Дениса Поветкина подозревают в бегстве из Украины
10 июня 2025, 09:52
Велосипед домой, авто – в кювет: на Житомирщине поймали вора
10 июня 2025, 09:41
Добрый вечер вам, малыши… " — 10 июня исполнилось бы 114 лет легендарному Деду Панасу
10 июня 2025, 09:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »