В Тернопольской области нетрезвая водительница, совершившая ДТП, пыталась откупиться от полицейских

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В Тернопольской области женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и предлагала неправомерную выгоду полицейским.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В селе Петриков 45-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем, допустила столкновение с припаркованным автомобилем. Прибывшие на место происшествия полицейские заметили у водительницы явные признаки алкогольного опьянения. Результат алкотестера Drager – более 3 промилле.

При составлении административных материалов нарушительница предложила полицейским 15 000 гривен за "решение вопроса на месте".

По данному факту следователи полиции возбудили уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Кроме того, на нарушительницу инспекторы составили административный протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и за другие нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Напомним, в Тернополе водитель внедорожника сбил мотоциклиста.