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04 червня 2025, 12:55

Поліцейські розслідують загадкову смерть трьох чоловіків на підприємстві в Тернопільській області

04 червня 2025, 12:55
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фото: ілюстративне
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Трагедія сталася у п’ятницю, 30 травня. До поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що на підприємстві в селі Мишковичі загинули троє працівників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що загиблі — чоловіки віком 42, 43 та 50 років. Під час виконання робіт з очищення ємності вони втратили свідомість та померли. Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Нагадаємо, на Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда.

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