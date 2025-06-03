В Тернополе на пешеходном переходе насмерть сбили 32-летнего мужчину
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня около 9 часов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
В ходе проверки стало известно, что на улице Объездная водитель автомобиля Citroen C4 допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу в пределах регулируемого светофором пешеходного перехода.
32-летнего пострадавшего с многочисленными телесными повреждениями бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала в больницу. Однако спасти жизнь мужчине не удалось.
Продолжается следствие.
Напомним, в Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель.
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