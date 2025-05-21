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21 травня 2025, 11:36

На Тернопільщині військовослужбовець намагався "продати" довідку про непридатність до служби за 25 000 доларів

21 травня 2025, 11:36
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Національної поліції та Служби безпеки затримали військовослужбовця, який намагався налагодити незаконний бізнес із продажу документів про непридатність до військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Наприкінці 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Свої "послуги" військовий оцінив у 25 тисяч доларів США — 20 тисяч авансом та ще 5 тисяч після отримання документів. У разі відмови він погрожував клієнту мобілізувати його до війська.

Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який за 14 000 доларів продавав відстрочки від армії.

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