00:06  30 мая
Элитный автомобиль за более 2,7 млн гривен: в Украину пытались незаконно ввезти Lamborghini
08:20  30 мая
"Тур" в Приднестровье за $10 000: одессит организовал побег уклонистов за границу
05:05  30 мая
В Харькове пьяный военный стрелял в подростков, услышав слово "ТЦК"
UA | RU
UA | RU
30 мая 2025, 15:11

6000 долларов за непригодность к военной службе: жителя Тернополя будут судить за организацию незаконной схемы

30 мая 2025, 15:11
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Следователи тернопольской полиции направили в суд материалы по организатору незаконной схемы избегания мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 37-летний житель областного центра требовал средства от подлежащего мобилизации мужчины. За 6000 долларов он обещал изготовить документы об отсрочке от военной службы по состоянию здоровья.

Подозреваемый заверял, что у него есть знакомства в территориальном центре комплектования и сможет повлиять на решение членов военно-врачебной комиссии.

Полицейские задержали подозреваемого сразу после передачи денег.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 000 долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь Тернопольская область уклонение от мобилизации схема коррупция суд
В Тернополе водитель Peugeot наехал на велосипедиста
29 мая 2025, 10:58
В Тернополе будут судить за хулиганство гражданина Молдовы
29 мая 2025, 10:48
В Тернопольской области женщине грозит пожизненное за смерть четырехлетнего сына
29 мая 2025, 00:40
Все новости »
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
На Хмельнитчине будут судить работника таможни, организовавшего вывоз военнообязанных мужчин за границу
30 мая 2025, 15:50
В Закарпатье женщина пыталась перевезти в Словакию 310 пачек сигарет, спрятав их в трансмиссии авто
30 мая 2025, 15:31
На Волыни пограничники задержали местного жителя, который за 6000 долларов обещал помочь мужчине незаконно пересечь границу
30 мая 2025, 15:21
Устроил онлайн-бизнес на оружии: на Днепропетровщине разоблачили мужчину, который зарабатывал на пистолетах
30 мая 2025, 14:45
Сел пьяным за руль и попал в аварию: на Волыни получил приговор водитель за смертельное ДТП
30 мая 2025, 14:10
"Не было с кем общаться": в Харькове получил срок рецидивист, который переписывался с российской разведкой
30 мая 2025, 13:45
Оккупанты обстреляли Херсон и область: 2 человека погибли, 3 ранены
30 мая 2025, 13:30
Государственная измена: в Харькове военного отправили за решетку
30 мая 2025, 13:19
Ракетный удар по ферме на Николаевщине: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших
30 мая 2025, 12:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »