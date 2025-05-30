6000 долларов за непригодность к военной службе: жителя Тернополя будут судить за организацию незаконной схемы
Следователи тернопольской полиции направили в суд материалы по организатору незаконной схемы избегания мобилизации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что 37-летний житель областного центра требовал средства от подлежащего мобилизации мужчины. За 6000 долларов он обещал изготовить документы об отсрочке от военной службы по состоянию здоровья.
Подозреваемый заверял, что у него есть знакомства в территориальном центре комплектования и сможет повлиять на решение членов военно-врачебной комиссии.
Полицейские задержали подозреваемого сразу после передачи денег.
Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 000 долларов.