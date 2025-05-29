У Тернополі судитимуть за хуліганство громадянина Молдови

фото: Національна поліція

У мережі з’явилося відео, на якому чоловік у стані алкогольного сп’яніння влаштував конфлікт із мешканцями у дворі будинку на проспекті Степана Бандери в місті Тернопіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На дитячому майданчику перебувала компанія молодих людей. До них підійшли чоловік і жінка. Між сторонами виник словесний конфлікт, у ході якого чоловік почав нецензурно висловлюватися, поводився агресивно, погрожував предметом, схожим на ніж, а також вчиняв інші дії, що грубо порушували громадський порядок.

Правоохоронці встановили, що порушник – уродженець Молдови 1978 року народження. Він уже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення правопорушень.

Хулігану загрожує обмеження волі терміном до п’яти років.

Нагадаємо, 20-річний житель Тернопільщини може сісти на 12 років за шантаж колишньої дівчини.