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29 травня 2025, 13:20

На Луганщині екскерівник міграційної служби незаконно нараховував собі майже 350 тис. грн премій

29 травня 2025, 13:20
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із Службою безпеки викрили та повідомили про підозру колишньому начальнику Управління Державної міграційної служби в Луганській області. Посадовець безпідставно нараховував собі значні премії, користуючись воєнним станом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, на початку 2022 року, після повномасштабної війни, коли більшість працівників територіального органу було переведено в режим "простою", чиновник самовільно встановив собі надбавки за "інтенсивність праці" у розмірі 365% посадового окладу. Таким чином, фігурант незаконно отримав майже 347 тисяч гривень.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Луганщині Сили оборони знищили піхоту та техніку окупантів.

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