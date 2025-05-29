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29 мая 2025, 19:40

Экс-главе налоговой Тернопольщины, спрятавшему в декларациях 23 млн, грозит 2 года тюрьмы

29 мая 2025, 19:40
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области. Фигурант внес в ежегодные декларации за 2022 и 2023 годы недостоверные сведения более чем на 23 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По результатам проверки НАПК в декларации за 2022 год выявили недостоверные сведения более чем на 13,7 млн грн, а в декларации за 2023 год — еще более 9,7 млн грн.

По данным следствия, бывший чиновник скрыл в декларации:

  • два жилых дома площадью 290,6 м² и 64,6 м², владелицей которых является его мать, но в которых он с семьей фактически проживал;
  • земельные участки, где расположены эти объекты.

Сам чиновник отрицал пользование указанным имуществом, однако собранные доказательства это подтвердили.

Действия эксслужащего квалифицировали по части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства).

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет", — говорится в сообщении.

По данным ДБР, в 2023 году чиновник был уволен из органов ГНС после задержания его заместителя на взятке в 5 тысяч долларов.

Напомним, в Одесской области будут судить чиновника Миграционной службы, который скрыл в декларации более 83 млн грн.

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