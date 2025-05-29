На Миколаївщині керівництво військової частини незаконно нарахувало підлеглим майже 8 млн грн "бойових" виплат

фото: ДБР

У Миколаївській області працівники Державного бюро розслідувань викрили протиправний механізм нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Незаконна схема діяла протягом березня-червня 2024 року в одній з військових частин на Миколаївщині. Організував її начальник штабу спільно з братом, який обіймав посаду керівника одного з підрозділів цієї ж частини, та своїм помічником. Вони підробили документацію, що разом з півсотнею інших військовослужбовців частини начебто брали участь у бойових діях.

За три місяці такої "служби" державі було завдано збитків на майже 8 млн грн.

За скоєне зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Миколаєва судитимуть, за те що він за 4500 доларів обіцяв викупити військовозобов’язаного чоловіка із ТЦК.