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29 травня 2025, 15:21

На Миколаївщині керівництво військової частини незаконно нарахувало підлеглим майже 8 млн грн "бойових" виплат

29 травня 2025, 15:21
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фото: ДБР
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У Миколаївській області працівники Державного бюро розслідувань викрили протиправний механізм нарахування бойових виплат військовим, які насправді не перебували в районах ведення воєнних дій та не брали в них безпосередню участь

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Незаконна схема діяла протягом березня-червня 2024 року в одній з військових частин на Миколаївщині. Організував її начальник штабу спільно з братом, який обіймав посаду керівника одного з підрозділів цієї ж частини, та своїм помічником. Вони підробили документацію, що разом з півсотнею інших військовослужбовців частини начебто брали участь у бойових діях.

За три місяці такої "служби" державі було завдано збитків на майже 8 млн грн.

За скоєне зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Миколаєва судитимуть, за те що він за 4500 доларів обіцяв викупити військовозобов’язаного чоловіка із ТЦК.

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