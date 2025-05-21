На Тернопільщині школяр на мотоциклі в’їхав у кросовер

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У Тернопільській області сталась чергова ДТП за участю малолітнього мотоцикліста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У вівторок, 20 травня до лікарні з численними забоями та травмами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 13-річного жителя Чортківського району.

Травми хлопець отримав внаслідок ДТП, яка трапилася в селі Вільховець близько 20 год. Школяр, керуючи мотоциклом KOVI 300 lite, допустив зіткнення із автомобілем KIA Sportage.

Хлопця госпіталізували. У обох учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

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