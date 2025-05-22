Від початку 2025 року на дорогах Тернопільської області трапилося 15 ДТП із неповнолітніми мотоциклістами

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Майже щотижня в Тернопільській області трапляються аварії, в яких травмуються або потрапляють до лікарні діти та підлітки, що керують мопедами, скутерами або мотоциклами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Від початку 2025 року на території Тернопільської області працівники поліції зареєстрували 15 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх, які сіли за кермо мототранспорту. У результаті цих аварій - 7 дітей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Основна причина аварій - порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, на Тернопільщині водійка Peugeot збила двох дітей.