Від початку 2025 року на дорогах Тернопільської області трапилося 15 ДТП із неповнолітніми мотоциклістами
Майже щотижня в Тернопільській області трапляються аварії, в яких травмуються або потрапляють до лікарні діти та підлітки, що керують мопедами, скутерами або мотоциклами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Від початку 2025 року на території Тернопільської області працівники поліції зареєстрували 15 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх, які сіли за кермо мототранспорту. У результаті цих аварій - 7 дітей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Основна причина аварій - порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, на Тернопільщині водійка Peugeot збила двох дітей.
На Тернопільщині військовослужбовець намагався "продати" довідку про непридатність до служби за 25 000 доларівВсі новини »
21 травня 2025, 11:36На Тернопільщині водій Mitsubishi смертельно травмував пішохода
20 травня 2025, 13:21У Тернополі водійка Nissan наїхала на знайому, а потім врізалася в бетонний паркан
19 травня 2025, 13:49
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Обстріли Харківщини: за добу – один загиблий та 9 поранених
22 травня 2025, 10:04На Одещині поліцейські затримали двох чоловіків, які торгували гранатами
22 травня 2025, 09:48На Полтавщині 28-річний чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство дитини
22 травня 2025, 09:43Ранкова атака на Херсон: у власному будинку загинула літня жінка
22 травня 2025, 09:24Нічна атака на Дніпропетровщину: ППО збила 11 дронів, є руйнування
22 травня 2025, 09:12Українські прикордонники знищили мінометний розрахунок та піхоту ворога на Куп’янському напрямку
22 травня 2025, 08:57У Києві уламки ворожого дрона впали на територію школи
22 травня 2025, 08:47На Київщині 19-річний мотоцикліст травмувався у ДТП
22 травня 2025, 08:39Солодка контрабанда: на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні
22 травня 2025, 08:24
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна