В Тернопольской области водитель Opel сбил мотоциклиста

фото: Национальная полиция

Нарушение правил маневрирования – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, регистрирующих следственные полиции на дорогах Тернополя и области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В среду, 21 мая, в селе Максимовка водитель автомобиля Opel Movano, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не убедился в безопасном движении и допустил столкновение с мотоциклом Musstang MT125-8. Водитель мотоцикла, житель Тернопольского района 1961 года рождения, с переломами и другими телесными повреждениями госпитализирован в медучреждение.

Напомним, с начала 2025 года на дорогах Тернопольской области произошло 15 ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами.