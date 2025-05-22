В Тернопольской области в результате ДТП пострадали трое малолетних детей

фото: Национальная полиция

Вечером 21 мая, на автодороге Стрый – Умань – Днепр – Изварино в пределах села Смыковцы водитель автомобиля Mercedes-Benz Viano столкнулся с Infiniti G25

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На момент аварии в салоне фургона находились трое малолетних детей. Их доставили в больницу для медицинского осмотра без госпитализации.

У всех водителей взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи полиции устанавливают детали аварий.

Напомним, с начала 2025 года на дорогах Тернопольской области произошло 15 ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами.