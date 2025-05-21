Жителька Тернопільщини перевела шахраю майже 65 тис. грн

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Жителі Тернопільщини знову потерпають від псевдопрацівників банків, які «перевіряють рахунки», «блокують підозрілі операції» або ж «оновлюють безпеку банківської системи»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

54-річна жителька селища Велика Березовиця, через телефонну розмову з нібито працівником служби безпеки банку, втратила майже 65 тисяч гривень. Вона повідомила конфіденційні дані та назвала код з SMS-повідомлення, вважаючи, що захищає свої кошти.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Тривають заходи для встановлення осіб зловмисників.

Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільської області втратила майже 100 тисяч гривень.