Жителька Тернопільщини перевела шахраю майже 65 тис. грн
Жителі Тернопільщини знову потерпають від псевдопрацівників банків, які «перевіряють рахунки», «блокують підозрілі операції» або ж «оновлюють безпеку банківської системи»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
54-річна жителька селища Велика Березовиця, через телефонну розмову з нібито працівником служби безпеки банку, втратила майже 65 тисяч гривень. Вона повідомила конфіденційні дані та назвала код з SMS-повідомлення, вважаючи, що захищає свої кошти.
За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Тривають заходи для встановлення осіб зловмисників.
Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільської області втратила майже 100 тисяч гривень.