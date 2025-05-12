На Тернопільщині вантажівка на смерть переїхала жінку

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами очевидців, жінка раптово вийшла на дорогу за межами пішохідного переходу і потрапила під колеса DAF FT XF з напівпричепом. Аварія трапилася о 10:30 в місті Збараж Тернопільської області.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть ) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Тернопільській області нетверезий водій намагався "домовитися" за 10 000 грн із поліцейськими.