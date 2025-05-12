У Тернополі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час розслідування стало відомо, що дим з квартири помітила місцева жителька. Вона одразу викликала спецслужби. Після того, як рятувальники ліквідували пожежу та зайшли до приміщення, то на ліжку виявили обгоріле тіло власника квартири.

Зі слів сусідів, 60-річний тернополянин зловживав спиртними напоями, а експерт, який оглядав тіло каже, що ймовірна причина загоряння - куріння в ліжку.

Нагадаємо, на Тернопільщині вантажівка на смерть переїхала жінку.