15:47  09 мая
Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными
13:29  09 мая
В Чернигове мужчина с ножом угрожал военным ТЦК
12:35  09 мая
На Сумщине столкнулись два грузовика и легковушка: водители фур сгорели заживо
UA | RU
UA | RU
09 мая 2025, 17:56

В Тернопольской области несовершеннолетние повредили дорожные знаки, их задержала полиция

09 мая 2025, 17:56
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В соцсети была размещена информация о том, что неизвестные вырвали и выломали знаки дорожного движения в городе Кременец Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители оперативно установили лиц, причастных к повреждению дорожных знаков. Ими оказались три 17-летних жителя райцентра. Двое из них ранее привлекались к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.

Объяснить свой поступок злоумышленники не смогли.

На несовершеннолетних полицейские составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Тернопольской области будут судить пенсионера, который ударил ножом знакомого.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область хулиганство полиция
В Тернопольской области мужчина проломил потолок чужого жилья и похитил два телевизора
08 мая 2025, 15:50
В Тернопольской области 14-летний мотоциклист попал в ДТП
08 мая 2025, 13:40
В Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина
07 мая 2025, 12:48
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Подземное открытие: на Тернопольщине нашли новую пещеру
09 мая 2025, 17:56
Свидетельство для хвостатого: новая услуга в ЦНАПах Киева
09 мая 2025, 17:41
Отец-одиночка имеет право выехать за границу: Львовский суд отменил мужчине запрет о невыезде
09 мая 2025, 17:37
Украинские пограничники уничтожили вражескую спецтехнику в Донецкой области
09 мая 2025, 17:31
На параде в Москве рядом с Путиным посадили военного преступника, захватывавшего Мариуполь
09 мая 2025, 17:19
Без ЦНАПа и бумаг: в приложение "Дия" вернули популярные услуги
09 мая 2025, 16:53
В Харьковской области разоблачили дежурного агента РФ
09 мая 2025, 16:47
На Кировоградщине уничтожили 6 фугасных мин Второй мировой войны
09 мая 2025, 16:24
В Украине появился новый тип морских беспилотников "дрононосец". Их используют для атак по Крыму
09 мая 2025, 16:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Юрий Чевордов
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Все блоги »