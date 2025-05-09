В Тернопольской области несовершеннолетние повредили дорожные знаки, их задержала полиция
В соцсети была размещена информация о том, что неизвестные вырвали и выломали знаки дорожного движения в городе Кременец Тернопольской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители оперативно установили лиц, причастных к повреждению дорожных знаков. Ими оказались три 17-летних жителя райцентра. Двое из них ранее привлекались к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.
Объяснить свой поступок злоумышленники не смогли.
На несовершеннолетних полицейские составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Тернопольской области будут судить пенсионера, который ударил ножом знакомого.