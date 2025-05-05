У Тернополі фургон наїхав на тротуарі на 72-річну жінку
Чотири дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільської області із 2 по 4 травня. До лікарів за меддопомогою звернулося дев'ятеро потерпілих
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Зокрема 4 травня, у Тернополі, неподалік кладовища, під колеса автомобіля Volkswagen LT 35 потрапила 72-річна тернополянка.
Правоохоронці встановили, що водій авто рухався заднім ходом по тротуару і не помітив перехожу. Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Нагадаємо, Тернопільщині автомобіль збив 51-річну жінку на переході.
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