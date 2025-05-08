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08 мая 2025, 13:13

В Тернопольской области двое мужчин, которые подожгли автомобиль военнослужащего, приговорили к 6 годам лишения свободы

08 мая 2025, 13:13
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фото: Национальная полиция
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Мужчины действовали по заказу вражеских спецслужб. Суд признал обоих подозреваемых виновными и назначил наказание.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Преступление произошло осенью 2024 года в Тернополе. Правоохранители установили, что 55-летний и 57-летний жители города откликнулись на объявление о подработке в одном из телеграмм-каналов. Представители спецслужб РФ предложили им поджигать автомобили украинских военных.

Подобрав соответствующее транспортное средство, ночью во дворе многоэтажки они облили бензином автомобиль ЗАЗ Vida Cargo и подожгли его. В результате пожара фургон, принадлежавший военнослужащему ВСУ, был уничтожен. Огнем также был поврежден припаркованный рядом автомобиль Toyota Avensis. Свои действия злоумышленники зафиксировали на видео как доказательство выполненной "задачи".

Преступные действия тернополян были квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, совершенное группой лиц), а также по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 6 лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Напомним, в Тернополе фургон наехал на тротуаре на 72-летнюю женщину.

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