У Тернопільській області поліцейські виявили тіло безвісти зниклого чоловіка

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Наприкінці квітня 64-річна жителька одного з сіл громади повідомила поліцейським про зникнення брата

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Жінка повідомила, що з 27 квітня її 58-річний брат не виходить на зв’язок і за місцем проживання відсутній. Спершу родичі намагалися знайти чоловіка самостійно, однак безрезультатно.

Днями правоохоронці та рятувальники виявили тіло розшукуваного в лісовому масиві поблизу одного з населених пунктів громади. Слідів насильницької смерті виявлено не було.

Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Нагадаємо, в Тернополі в ставі знайшли тіло жінки, яку шукали з початку березня.