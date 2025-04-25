На Тернопільщині 28-річний чоловік підірвав гранату в лісосмузі
Подія сталася в одному з сіл у Кременецькому районі, де 28-річний чоловік травмувався, підірвавши гранату
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Поліцейські встановили, що чоловік сам підірвав боєприпас у лісосмузі неподалік від місця проживання. Сусіди чули вибух, а невдовзі побачили травмованого чоловіка. "Швидку" викликала його мати.
Чоловіка ушпиталили з осколковим пораненням черевної порожнини, його прооперували.
Правоохоронці з’ясовують, звідки чоловік узяв гранату. Відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 17 квітня на Закарпатті стався трагічний інцидент – внаслідок вибуху гранати загинули двоє людей.
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