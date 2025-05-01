13:56  01 травня
У Рівному немовля викинули на смітник: поліція повідомила подробиці
18:37  01 травня
Напад на Стерненка: з'явилось відео з камер спостереження та деталі
19:10  01 травня
Чоловіка, який хотів викрасти 6-річну дитину на Київщині, взяли під варту
UA | RU
UA | RU
01 травня 2025, 20:17

На Тернопільщині поліція викрила незаконну схему переправлення військовозобов’язаних за кордон

01 травня 2025, 20:17
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Фігурант забирав «клієнтів» у Тернополі, віз на Закарпаття, де і показував шляхи втечі за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетний 31-річний мешканець Тернополя. Чоловік підшукував клієнтів серед осіб призовного віку та пропонував їм свою допомогу у незаконному перетині кордону.

Зловмисник відвозив клієнтів на власному транспорті до Закарпатської області, де показував як оминути встановлені пункти пропуску і потрапити до Європи.

Вартість такої "поїздки" становила 9000 доларів.

Поліцейські задокументували протиправну діяльність чоловіка та затримали його під час отримання грошей від чергового клієнта. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть працівника ТЦК, який за 5000 доларів обіцяв звільнити від військової служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Закарпаття втеча за кордон Схеми
На Тернопільщині засудили чоловіка, який понад пів року ґвалтував свою неповнолітню доньку
01 травня 2025, 01:39
На Тернопільщині двоє неповнолітніх обікрали склад автозапчастин
30 квітня 2025, 19:17
На Тернопільщині посадовець вишу за 1600 доларів продавав відстрочки від служби в армії
29 квітня 2025, 14:52
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
На Запоріжжі росіяни знищили цивільне авто
01 травня 2025, 21:15
СБУ повідомила про підозру колаборантам з Луганщини, які катували українських військових
01 травня 2025, 20:49
Стрілянина на Полтавщині: в ОВА пояснили, що відбувається
01 травня 2025, 20:35
Війська РФ накрили Дніпропетровщину артилерією та БпЛА: поранена жінка, загинули тварини
01 травня 2025, 20:11
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
01 травня 2025, 19:50
Чоловіка, який хотів викрасти 6-річну дитину на Київщині, взяли під варту
01 травня 2025, 19:10
Напад на Стерненка: з'явилось відео з камер спостереження та деталі
01 травня 2025, 18:37
У Херсоні росіяни атакували безпілотником цивільного
01 травня 2025, 18:35
Суд у справі Фаріон знову перенесли: один із адвокатів підозрюваного поїхав за кордон
01 травня 2025, 18:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »