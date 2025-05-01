На Тернопільщині поліція викрила незаконну схему переправлення військовозобов’язаних за кордон

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Фігурант забирав «клієнтів» у Тернополі, віз на Закарпаття, де і показував шляхи втечі за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетний 31-річний мешканець Тернополя. Чоловік підшукував клієнтів серед осіб призовного віку та пропонував їм свою допомогу у незаконному перетині кордону.

Зловмисник відвозив клієнтів на власному транспорті до Закарпатської області, де показував як оминути встановлені пункти пропуску і потрапити до Європи.

Вартість такої "поїздки" становила 9000 доларів.

Поліцейські задокументували протиправну діяльність чоловіка та затримали його під час отримання грошей від чергового клієнта. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть працівника ТЦК, який за 5000 доларів обіцяв звільнити від військової служби.