В Тернопольской области полиция разоблачила незаконную схему переправки военнообязанных за границу

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Фигурант забирал «клиентов» в Тернополе, перевозил в Закарпатье, где и показывал пути побега за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что к преступной деятельности причастен 31-летний житель Тернополя. Мужчина подыскивал клиентов среди лиц призывного возраста и предлагал им свою помощь в незаконном пересечении границы.

Злоумышленник отвозил клиентов на собственном транспорте в Закарпатскую область, где показывал, как обойти установленные пункты пропуска и попасть в Европу.

Стоимость такой поездки составляла 9000 долларов.

Полицейские задокументировали противоправную деятельность мужчины и задержали его при получении денег от клиента. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области будут судить работника ТЦК, который за 5000 долларов обещал освободить от военной службы.