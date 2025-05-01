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01 травня 2025, 01:39

На Тернопільщині засудили чоловіка, який понад пів року ґвалтував свою неповнолітню доньку

01 травня 2025, 01:39
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фото: pixabay
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Суд визнав винуватим жителя одного із сіл цього Чортківського району у неодноразовому зґвалтуванні дитини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік понад пів року у власному будинку ґвалтував свою дочку, з якою він проживав разом зі своїм батьком. Маму дівчинки позбавлено батьківських прав і вона не мешкала із ними. Наприкінці червня минулого року, коли чоловік вчергове здійснив наругу над дочкою, тітка дівчинки, яка раптово зайшла до кімнати, побачила, як він поспіхом одягався. Дитина боялась при ньому розказати, що трапилось, але згодом розповіла тітці, що вже більш як 6 місяців її ґвалтує рідний батько. Він пригрозив, що вижене доньку з дому, якщо вона комусь про це розкаже. Жінка викликала поліцію і правоохоронці затримали чоловіка.

Фігурант на суді свою вину визнав, сказав, що розкаюється у вчиненому і хоче йти захищати батьківщину.

Суд призначив зловмиснику 7 років тюрми.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Вирок суду ще не вступив у законну силу.

Нагадаємо, на Миколаївщині 19-річного юнака засудили за зґвалтування 9-річної сестри. Він отримав 12 років тюрми.

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