На Тернопільщині посадовець вишу за 1600 доларів продавав відстрочки від служби в армії

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Керівник одного з відділень університету брав гроші за сприяння у працевлаштуванні до навчального закладу чоловіків, щоб ті могли оформити собі відстрочку від проходження військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, до злочину виявився причетним очільник одного з підрозділів місцевого університету — 56-річний мешканець області. Він, користуючись службовим становищем, запропонував знайомому допомогти працевлаштуватись до вищого навчального закладу, щоб у подальшому оформити відстрочку від армії. Свої послуги освітянин оцінив у 1600 доларів.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання частини грошей.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали чоловіка, який за 15 000 доларів пропонував "вирішити питання" з мобілізацією.