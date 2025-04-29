13:42  29 квітня
На Харківщині неповнолітня працювала на росіян: 16-річна отримала підозру
12:29  29 квітня
Жахлива знахідка в Рівному: на смітнику виявили мертве немовля
11:35  29 квітня
Посадовиця міськради на Миколаївщині виявилася агенткою РФ
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2025, 14:52

На Тернопільщині посадовець вишу за 1600 доларів продавав відстрочки від служби в армії

29 квітня 2025, 14:52
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Керівник одного з відділень університету брав гроші за сприяння у працевлаштуванні до навчального закладу чоловіків, щоб ті могли оформити собі відстрочку від проходження військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, до злочину виявився причетним очільник одного з підрозділів місцевого університету — 56-річний мешканець області. Він, користуючись службовим становищем, запропонував знайомому допомогти працевлаштуватись до вищого навчального закладу, щоб у подальшому оформити відстрочку від армії. Свої послуги освітянин оцінив у 1600 доларів.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання частини грошей.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали чоловіка, який за 15 000 доларів пропонував "вирішити питання" з мобілізацією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область виш корупційна схема ухилення від мобілізації
На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який викрав мінеральні добрива
29 квітня 2025, 10:41
На Тернопільщині 28-річний чоловік підірвав гранату в лісосмузі
25 квітня 2025, 02:12
На Тернопільщині врятували 3-річну дитину, яка годинами блукала в лісі та пройшла 10 км
23 квітня 2025, 05:05
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
На Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата
29 квітня 2025, 15:45
Росіяни скинули КАБ на Херсон: постраждала жінка
29 квітня 2025, 15:45
Щеплення під контролем: Донеччина забезпечена вакцинами на 100%
29 квітня 2025, 15:39
На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka можуть запровадити податок
29 квітня 2025, 15:22
Сили оборони знищили логістику та техніку росіян під Куп’янськом
29 квітня 2025, 15:10
У Києві нададуть компенсації на оренду житла для жителів, чиї будинки зруйнували російські ракети
29 квітня 2025, 14:49
На Рівненщині бракує крові: жителів регіону просять про допомогу
29 квітня 2025, 14:49
У Харкові від початку війни народилося понад 8 тисяч малюків
29 квітня 2025, 14:30
На Волині чоловіка оштрафували на майже 25 тис. грн за продаж черемші
29 квітня 2025, 14:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Православна церква України
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »