На Тернопільщині двоє неповнолітніх обікрали склад автозапчастин

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Двоє неповнолітніх жителів Тернопільського району вночі викрали зі складського приміщення автозапчастин на 17 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців із заявою звернувся підприємець із заявою про те, що невідомі особи вчинили крадіжку комплектуючих зі складу, що в селі Чистилів. Під час оперативних заходів співробітники карного розшуку на гарячому затримали зловмисників. До злочину виявилися причетними двоє неповнолітніх жителів Тернопільського району 2007 та 2009 років народження.

Фігуранти, орендувавши у знайомого авто, вночі приїхали до складських приміщень, перелізли через паркан, а тоді, знявши частину шиферного покриття, проникли всередину приміщення і викрали комплектуючі.

Сума завданих збитків склала 17 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який викрав мінеральні добрива.