На Тернопільщині двоє неповнолітніх обікрали склад автозапчастин
Двоє неповнолітніх жителів Тернопільського району вночі викрали зі складського приміщення автозапчастин на 17 тисяч гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
До правоохоронців із заявою звернувся підприємець із заявою про те, що невідомі особи вчинили крадіжку комплектуючих зі складу, що в селі Чистилів. Під час оперативних заходів співробітники карного розшуку на гарячому затримали зловмисників. До злочину виявилися причетними двоє неповнолітніх жителів Тернопільського району 2007 та 2009 років народження.
Фігуранти, орендувавши у знайомого авто, вночі приїхали до складських приміщень, перелізли через паркан, а тоді, знявши частину шиферного покриття, проникли всередину приміщення і викрали комплектуючі.
Сума завданих збитків склала 17 тисяч гривень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який викрав мінеральні добрива.