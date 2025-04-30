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30 квітня 2025, 19:17

На Тернопільщині двоє неповнолітніх обікрали склад автозапчастин

30 квітня 2025, 19:17
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фото: Національна поліція
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Двоє неповнолітніх жителів Тернопільського району вночі викрали зі складського приміщення автозапчастин на 17 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців із заявою звернувся підприємець із заявою про те, що невідомі особи вчинили крадіжку комплектуючих зі складу, що в селі Чистилів. Під час оперативних заходів співробітники карного розшуку на гарячому затримали зловмисників. До злочину виявилися причетними двоє неповнолітніх жителів Тернопільського району 2007 та 2009 років народження.

Фігуранти, орендувавши у знайомого авто, вночі приїхали до складських приміщень, перелізли через паркан, а тоді, знявши частину шиферного покриття, проникли всередину приміщення і викрали комплектуючі.

Сума завданих збитків склала 17 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який викрав мінеральні добрива.

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