На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який викрав мінеральні добрива

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До 8 років позбавлення волі загрожує чоловікові, який привласнив добрива з поля сільськогосподарської компанії. Сума завданих збитків становить понад 9000 гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До поліції надійшло повідомлення від жителя Монастириська про крадіжку добрив із сівалки, яка знаходилася в полі поблизу одного з сіл Підгаєцької громади. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

За кілька годин правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 31-річний житель Підгаєцької громади. Зловмисник привласнив понад 30 упаковок добрив.

Поліцейські затримали чоловіка під час перевезення викраденого майна у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель Тернополя може сісти на 10 років за пограбування магазину.