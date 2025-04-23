На Тернопільщині автомобіль збив 51-річну жінку на переході

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Водій авто, під колеса якого потрапила перехожа, постане перед судом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася наприкінці лютого у Чорткові. 51-річну жінку на пішохідному переході збив водій автомобіля Skoda Octavia. Одразу після аварії чоловік викликав і поліцію, і швидку допомогу.

За даними поліції, водій не був достатньо уважний, не встиг вчасно загальмувати, під'їжджаючи до пішохідного переходу, та травмував жінку. Експертиза показала, що на момент автопригоди водій був тверезий.

Справу скерували до суду.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік загинув під вантажівкою під час ремонту.