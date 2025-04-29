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29 апреля 2025, 10:41

В Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который похитил минеральные удобрения

29 апреля 2025, 10:41
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фото: Национальная полиция
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До 8 лет лишения свободы грозит мужчине, присвоившему удобрения с поля сельскохозяйственной компании. Сумма нанесенного ущерба составляет более 9000 гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию поступило сообщение от жителя Монастыриска о краже удобрений из сеялки, которая находилась в поле у одного из сел Подгаецкой общины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Через несколько часов правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 31-летний житель Подгаецкого общества. Злоумышленник присвоил более 30 упаковок удобрений.

Полицейские задержали мужчину при перевозке похищенного имущества в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, житель Тернополя может сесть на 10 лет за ограбление магазина.

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