В Тернопольской области россияне пытались завербовать 14-летнего школьника

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В Тернопольской области школьник получил сообщение о «легких деньгах» и сообщил об этом школьному офицеру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Об удивительных сообщениях в Телеграмме инспектору службы образовательной безопасности сообщил 14-летний ученик. Он показал полицейской переписку и сказал, что неизвестные предлагают ему работу и обещают за нее заплатить. Основное требование – свободно передвигаться по областному центру и перевозить или переносить предметы по указанным адресам.

Сейчас специалисты устанавливают, кто и откуда писал несовершеннолетнему. Правоохранители говорят, что детям все чаще предлагают легкую работу за сумасшедшие деньги.

"Помните, что не стоит отвечать на провокационные запросы, посылать кому-то свои данные или переходить по подозрительным ссылкам", - предупреждают в полиции.

Напомним, в Тернопольской области женщина обворовала брата-военнослужащего.