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07 квітня 2025, 15:05

Вимагав 8200 доларів за документи на оренду ставка: поліцейські затримали жителя Тернопільщини

07 квітня 2025, 15:05
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фото: Національна поліція
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Фігурант пообіцяв місцевому жителю посприяти в отриманні дозволів на оренду ставка та проведення там меліоративних робіт. Його затримали під час отримання хабаря та повідомили про підозру у вчиненні злочину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 39-річний житель Чортківського району за грошову винагороду обіцяв "клієнту" допомогти зареєструвати договір суборенди водного об’єкта через реєстратора сільської ради, а також отримати дозвіл від селищної ради на вирубку дерев в прибережній смузі. Свої послуги він оцінив у 8200 доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителю Тернополя загрожує до 4 років позбавлення волі за хабар поліцейському.

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