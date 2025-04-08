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08 апреля 2025, 13:35

В Тернопольской области женщина обворовала брата-военнослужащего

08 апреля 2025, 13:35
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фото: Национальная полиция
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К сотрудникам отделения полиции №1 города Лановке обратился военнослужащий с заявлением о мошенничестве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам мужчины, после полученного тяжелого ранения собратья передали его вещи родной сестре. Среди них – личные документы и банковская карта. Вместе с боевыми и выплатами, полученными за ранения, на банковском кошельке мужчины было почти 500 тысяч гривен. Доверяя родственнице, военнослужащий сообщил ей пин-код и попросил снимать деньги и откладывать на протез. Когда же дело дошло до возвращения – женщина заявила, что средств нет.

Правоохранители объявили злоумышленнице подозрение по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый водитель вызвал аварию: полицейские его задержали.

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