Жителю Тернополя загрожує до 4 років позбавлення волі за хабар поліцейському

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Чоловік хотів «відкупитися» від адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля Daewoo Lanos, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з керманичем, 37-річним жителем Тернополя, правоохоронці помітили у нього явні ознаки сп’яніння.

Правопорушник почав пропонувати поліцейським хабар у сумі 10 000 гривень, щоб вони не складали на нього адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння).

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також на водія складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння). За таке правопорушення йому загрожує штраф у 17 000 гривень.

Нагадаємо, в Тернопільській області на стоянці для вантажівок виявили труп чоловіка.