На Тернопільщині розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії

фото: ілюстративне

Про це Укрінформу повідомила керівниця української команди, яка проводитиме ексгумацію, археологиня ТзОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" Аліна Харламова, передає RegioNews.

Розкопки триватимуть близько трьох тижнів. Ексгумовані останки після дослідження перепоховають на місцевому кладовищі. Орієнтовно це відбудеться у серпні поточного року.

На Тернопільщині вже побували представники польської та української команд, які проводитимуть ексгумацію, аби узгодити усі технічні деталі майбутніх робіт.

Нагадаємо, Україна дозволила Польщі розпочати пошук і ексгумацію жертв Волинської трагедії.