Жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний збут зброї та боєприпасів

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель Монастириської територіальної громади торгує забороненими предметами. Під час проведених заходів працівники кримінальної поліції встановили, що фігурант реалізував стартовий пістолет марки "STALKER", перероблений на бойовий, а також набої. Предмети вилучили та направили на експертизу

Сорокарічному чоловікові оголосили підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконний збут зброї та бойових припасів). Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські оголосили підозру місцевому жителю, який продав понад 1000 набоїв до автомата Калашникова.