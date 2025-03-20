На Тернопільщині судитимуть будівельників, які неякісно відремонтували дорогу

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Будівельна організація, директором якої є підозрюваний, неналежним чином відремонтувала дорожнє покриття однієї з вулиць Великогаївської громади на Тернопільщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що Великогаївська сільська рада уклала договір із приватною будівельною фірмою, зареєстрованою в Тернопільському районі, на ремонт дорожнього покриття однієї з вулиць села Козівка. Однак підрядник виконав роботи не в повному обсязі та з використанням неякісних матеріалів, порушуючи будівельні норми. Водночас інженер з технічного нагляду підписала акти прийому виконаних робіт, не впевнившись у їхній якості. Внаслідок такої службової недбалості громаді було завдано збитків на майже 2 мільйони гривень.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області оголосили підозру у службовій недбалості обом фігурантам. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Крім того, фігурантів оштрафують.

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