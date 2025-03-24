В Тернопольской области будут судить женщину, которая пьяной убила знакомую

фото: freepik.com

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщение об убийстве в областном центре по улице Леси Украинки на спецлинию полиции поступило 21 марта. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Тернопольского райуправления полиции.

Правоохранители установили, что потерпевшая пришла в гости к бывшему мужу матери. Она вместе с ним, его знакомой и еще одним мужчиной распивала спиртные напитки. В ходе застолья между женщинами возник спор во время которого 45-летняя жительница Коломыйского района схватила металлический табурет и ударила им гостю, а затем нанесла еще несколько ножевых ранений в разные участки тела. После спора потерпевшая пошла в соседнюю комнату, легла на кровать и умерла.

Злоумышленница призналась в содеянном. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвую женщину оштрафуют за ложный вызов полиции.