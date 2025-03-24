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24 марта 2025, 14:19

В Тернопольской области будут судить женщину, которая пьяной убила знакомую

24 марта 2025, 14:19
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фото: freepik.com
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Бездыханное тело 39-летней жительницы Тернополя нашла мать в квартире своего бывшего мужа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщение об убийстве в областном центре по улице Леси Украинки на спецлинию полиции поступило 21 марта. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Тернопольского райуправления полиции.

Правоохранители установили, что потерпевшая пришла в гости к бывшему мужу матери. Она вместе с ним, его знакомой и еще одним мужчиной распивала спиртные напитки. В ходе застолья между женщинами возник спор во время которого 45-летняя жительница Коломыйского района схватила металлический табурет и ударила им гостю, а затем нанесла еще несколько ножевых ранений в разные участки тела. После спора потерпевшая пошла в соседнюю комнату, легла на кровать и умерла.

Злоумышленница призналась в содеянном. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвую женщину оштрафуют за ложный вызов полиции.

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