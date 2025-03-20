фото: поліція

Фігурант вносив дані про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи як водіїв свого підприємства. Таким чином ті змогли безперешкодно виїхати за кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Підприємець отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення. Він підшукував бажаючих виїхати за кордон, які не мали законних підстав для цього. Надалі за винагороду вносив відомості про них як про водіїв свого підприємства до інформаційної бази.

За цією схемою з України незаконно виїхали 32 чоловіки призовного віку. Після перетину кордону жоден із них не повернувся.

Правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та проживання 38-річного фігуранта і вилучили ряд речових доказів – чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше.

Чоловіку оголосили підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами.