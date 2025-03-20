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20 березня 2025, 12:24

Намагаючись купити криптовалюту житель Тернополя втратив понад 18 тисяч гривень

20 березня 2025, 12:24
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фото: Національна поліція
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Значну суму грошей втратив двадцятирічний житель Тернополя, який через мобільний додаток хотів придбати криптовалюту, але натрапив на афериста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами потерпілого, він списався з продавцем та вони домовилися про купівлю-продаж віртуальних грошей. Тернополянин переказав на рахунок невідомого трьома платежами понад 18 тисяч гривень. Проте криптовалюти він так і не отримав.

Наразі правоохоронці з'ясовують, куди пішли гроші та з ким спілкувався потерпілий. Триває слідство.

Нагадаємо, житель Тернопільщини може сісти на 7 років за зберігання боєприпасів.

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