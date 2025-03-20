Намагаючись купити криптовалюту житель Тернополя втратив понад 18 тисяч гривень
Значну суму грошей втратив двадцятирічний житель Тернополя, який через мобільний додаток хотів придбати криптовалюту, але натрапив на афериста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За словами потерпілого, він списався з продавцем та вони домовилися про купівлю-продаж віртуальних грошей. Тернополянин переказав на рахунок невідомого трьома платежами понад 18 тисяч гривень. Проте криптовалюти він так і не отримав.
Наразі правоохоронці з'ясовують, куди пішли гроші та з ким спілкувався потерпілий. Триває слідство.
Нагадаємо, житель Тернопільщини може сісти на 7 років за зберігання боєприпасів.
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