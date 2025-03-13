Тернопільський ТЦК відправив повістку загиблому військовому
На Тернопільщині ТЦК помилково відправив повістку загиблому бійцю через збій в системі "Оберіг"
Про це повідомляє УНН із посиланням на Тернопільський ТЦК та СП, передає RegioNews.
Там пояснили, що це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі "Оберіг", яка генерує повістки на основі наявних баз даних.
"На жаль, у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників", – йдеться у повідомленні ТЦК.
Наразі проводиться перевірка, щоб з'ясувати причини збою та розробити заходи для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.
У ТЦК підкреслюють, що дуже шкодують через цей прикрий інцидент, пов'язаний із надсиланням повістки на ім'я Андрія Іванюка. Рідним і близьким загиблого Героя принесли щирі вибачення за цю недопустиму помилку.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає введення кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізації та мобілізаційної підготовки, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК.