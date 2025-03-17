На Тернопільщині п'яний водій намагався підкупити поліцейських
Надання неправомірної вигоди службовій особі розслідують поліцейські Тернопільської області
Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegioNews.
Поліцейські зупинили водія Skoda Fabia за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись із ним, правоохоронці відчули запах алкоголю і запропонували кермувальнику пройти тест на алкотестері "Драгер". Прилад зафіксував, що рівень алкоголю в крові перевищує допустимі норми. Поліцейські почали складати адмінпротокол за статтею 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.
Порушник, аби уникнути покарання, поклав у кишеню правоохоронця гроші.
В результаті на водія відкрили провадження відповідно до ч. 1 статті 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, бізнесмени Тернопільщини передали на фронт понад 100 FPV дронів.